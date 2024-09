Dati lavoro Istat secondo trimestre, sale tasso di occupazione

Nel secondo trimestre dell'anno, il tasso di disoccupazione scende al 6,8% (-0,3 punti rispetto al trimestre precedente) e il tasso di inattività 15-64 anni risulta stabile al 33,1%. Lo indica l'Istat, ricordando che nei dati provvisori del mese di luglio 2024, rispetto al mese precedente, si osserva una diminuzione del tasso di disoccupazione (-0,4 punti, al 6,5%) e la crescita di quello di inattività 15-64 anni (+0,2 punti, al 33,3%). Nel secondo trimestre 2024, l'input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, è diminuito del -0,2% rispetto al trimestre precedente ed è aumentato dell'1,6% rispetto al secondo trimestre 2023. Nello stesso periodo il Pil ha registrato una crescita sia in termini congiunturali (+0,2%) sia in termini tendenziali (+0,9%). Lo indica l'Istat diffondendo la nota trimestrale sul mercato del lavoro.

Il costo del lavoro

Nel secondo trimestre dell'anno, il costo del lavoro per Unità di lavoro equivalente a tempo pieno (Ula) registra "un consistente" aumento su base congiunturale, pari all'1,9%, per effetto della crescita sia delle retribuzioni (+1,7%) sia, in misura lievemente superiore, dei contributi sociali (+2,4). L'aumento del costo del lavoro si registra anche su base annua, attestandosi al 4,5%, ancora una volta per effetto della significativa crescita sia della componente retributiva (+4,7%) sia dei contributi sociali (+4,4%). Lo indica l'Istat. La crescita particolarmente sostenuta delle retribuzioni osservata nel trimestre, viene spiegato, si lega principalmente alle erogazioni economiche previste nei rinnovi contrattuali.