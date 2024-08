Introduzione

L’Istituto nazionale di Statistica ha sottolineato nel suo ultimo rapporto gli aumenti salariali relativi ad alcune categorie, come legno, carta e stampa (+8,5%), credito e assicurazioni (+7,1%) e settore metalmeccanico (+6,4%), mentre risulta essere nullo per farmacie private, telecomunicazioni, ministeri, forze dell’ordine, forze armate e attività dei vigili del fuoco. “Anche nel secondo trimestre del 2024, similmente ai due trimestri precedenti, nel settore privato la crescita tendenziale delle retribuzioni contrattuali è più elevata di quella dell’inflazione”, si dichiara nel rapporto.

Forti differenze sussistono anche in materia di rinnovi: nel settore privato meno di un lavoratore su 5 aspetta un nuovo contratto, mentre i dipendenti della PA aspettano tutti il rinnovo contrattuale. “Nella pubblica amministrazione, la crescita retributiva risulta invece in rallentamento ed è sostenuta esclusivamente dall’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale ai dipendenti delle Amministrazioni non statali”, scrivono gli esperti dell’Istat.