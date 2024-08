Tasso di disoccupazione scende al 6,5%, a luglio più 56mila occupati

Nuovo record per l’occupazione, nel mese di luglio che registra +56mila persone al lavoro, il numero complessivo di occupati in Italia è di 24 milioni e 9mila persone che dichiarano di avere un impiego. I dati (provvisori) dell’Istat evidenziano, nel dettaglio, che la crescita dell’occupazione a luglio è stata trainata sostanzialmente dalle donne (+54mila lavoratrici) e dagli autonomi (+75mila unità), che raggiungono quota 5 milioni 233mila. Diminuiscono, invece, i dipendenti, sia quelli permanenti, scesi a 16 milioni e 19mila unità, sia quelli a termine, calati a 2 milioni e 757mila unità. Sull’occupazione alle dipendenza pesa il rialzo della cassa integrazione, che sta colpendo soprattutto l’industria.

A giugno era al 6,9%

Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica a luglio il tasso di disoccupazione in Italia è sceso al 6,5%, rispetto al 6,9% di giugno, contrariamente alle aspettative che lo indicavano al 7,0%. Rispetto a luglio 2023, il tasso era del 7,5%. La disoccupazione giovanile, per la fascia d'età 15-24 anni, si è attestata al 20,8%, in calo rispetto al 21,5% precedente e al 21,2% di maggio. Sull’anno il numero di occupati supera quello di luglio 2023 di 490mila unità. In questo caso resta forte la spinta dell’occupazione stabile: +437mila dipendenti permanenti, +249mila autonomi e -196mila dipendenti a termine.