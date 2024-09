Mutui, verso crescita zero dei prestiti ipotecari nel 2024: i dati

Introduzione

Come riporta il Financial Times, partendo da un’analisi EY basata su cifre dell’Autorità bancaria europea e di 4 istituti centrali del Vecchio Continente, la crescita repentina dei tassi d’interesse registrata negli ultimi due anni ha affossato la domanda da parte di potenziali acquirenti interessati, portando i mutui ai livelli del 2014 (+0,2%).

Nella riunione in programma domani, la Bce si appresta a replicare il taglio stabilito a giugno (dal 4 al 3,75%) che, complice il raffreddamento dell’inflazione, ha segnato una prima inversione di rotta. Per il prossimo biennio gli analisti stimano un rimbalzo della domanda con le erogazioni di finanziamenti per la casa in crescita al 4,2% nel 2026