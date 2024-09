Mutui, calano i tassi di interesse variabile e fisso: cosa cambia

Nel frattempo, ricorda Il Messaggero, anche l'offerta di mutui a tasso fisso continua a migliorare, soprattutto per i mutui green destinati a immobili energeticamente efficienti di classe A o B. Questi mutui beneficiano delle aspettative di un nuovo taglio dei tassi di interesse e del calo dell'Irs, l'indice di riferimento per i tassi fissi. Attualmente, i migliori tassi fissi partono da un Tan del 2,68%, corrispondente a una rata mensile di 576 euro, che scende a 567 euro per i mutui green. Per i tassi variabili, invece, le offerte partono da un tasso del 4,40%, con una rata mensile di 686 euro.