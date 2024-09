Stipendi, ecco le città e regioni dove ci sono le buste paga più alte

Introduzione

Come evidenzia un’analisi della Cgia basata su dati Inps e Istat, nel 2022 a Milano e provincia gli imprenditori hanno pagato le retribuzioni lorde più elevate in Italia: 32.472 euro annui, 10mila euro in più rispetto alla media nazionale. Bene anche l’area a nord di Bologna dove la concentrazione di imprese attive in settori ad alta produttività come meccanica e agroalimentare fa lievitare le buste paga dei dipendenti. In fondo alla classifica si collocano le province del Mezzogiorno: a Vibo Valentia, Nuoro e Cosenza gli stipendi medi lordi non arrivano a 15mila euro annui.

L’analisi conferma il divario tra Nord e Sud anche su tasso di produttività, retribuzione media giornaliera e numero totale di giorni lavorati nell’arco dei dodici mesi: nelle regioni settentrionali si resta in ufficio o in fabbrica in media 38 giorni in più all’anno. Tra le province più “stacanoviste” spiccano Lecco, Vicenza, Biella e Padova. L'associazione di Mestre: "Per aumentare i salari investire su produttività e taglio dell'Irpef"