Buste paga, aumento stipendi per 1,7 milioni di lavoratori

Introduzione

Ad essere interessati sono circa 270.000 bancari, 850mila lavoratori delle coop sociali e oltre 600mila addetti degli studi professionali.

Da settembre aumento netto di 100 euro per gli addetti del settore bancario italiano, come previsto dalla firma di sindacati, Abi e Intesa Sanpaolo del 23 novembre 2023. Mentre da ottobre arrivano gli aumenti anche per gli addetti degli studi professionali (45 euro) e per i lavoratori delle coop sociali (30 euro), sempre sulla base degli adeguamenti previsti nei contratti collettivi nazionali di categoria