Salari in Italia, aumento di 19 miliardi in due anni: l'impatto

Introduzione

Come ha evidenziato un report realizzato dal Cer per la Confesercenti, l’aumento dei redditi legato al miglioramento dei dati sull’occupazione ha permesso di dare una spinta ai consumi di oltre 5 miliardi nel 2024 ma non di recuperare i redditi falcidiati dall’inflazione. Come spiegano i ricercatori, questi 19 miliardi rappresentano il 2,4% in più rispetto all'andamento inerziale e portano a 879 miliardi a fine 2024 la massa complessiva dei redditi da lavoro dipendente, il 7,4% in più rispetto al 2022.

L'impatto sulla spesa, però, è depotenziato non solo dal peso del fisco, che insieme ai contributi sociali assorbirà 7,1 miliardi di euro, ma anche dalla necessità di ricostituire le riserve erose dagli italiani. “Per amplificarne l'impatto sull'economia, sarebbe utile, nell'ambito della riforma fiscale, detassare gli aumenti retributivi stabiliti dai contratti riconosciuti come comparativamente più rappresentativi. Un intervento di questo tipo contribuirebbe a contrastare la diffusione dei contratti pirata e a far emergere l'elusione contributiva e fiscale”, hanno dichiarato i ricercatori