Lavoro, ecco le figure più richieste nei prossimi 5 anni: il report

Introduzione

Come stima il rapporto del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere, entro il 2028 imprese e pubbliche amministrazioni italiane avranno bisogno di reperire tra 3,4 e 3,9 milioni di occupati. A trainare il fabbisogno sarà la necessità di sostituire i lavoratori in uscita ma sono attese nuove assunzioni anche per effetto del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr): fino a 970mila unità in più tra effetti diretti e indiretti.

Tra i settori dove maggiore è la richiesta di manodopera spicca la filiera legata a commercio e turismo, seguita dai servizi a supporto di imprese e Pubblica Amministrazione, salute, finanza, formazione e cultura. Cresce inoltre l'esigenza di reperire figure specializzate, dai dirigenti ai tecnici, con competenze digitali e "green"