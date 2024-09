Manovra, aumento entrate tributarie conferma misure per ceto medio

Introduzione

Dal ministero dell'Economia e delle Finanze trapela ben poco, ma la sensazione è che i dati sul gettito tributario incassato a luglio abbiano in parte rilassato gli animi nella caccia ai fondi per la Legge di Bilancio. Nei primi sette mesi dell'anno si è toccata quota 328,4 miliardi, 19,2 miliardi in più rispetto al 2023 (+6,2%), di cui la maggior parte dalle imposte dirette (14 miliardi in più, +7,8%).

La strada è ancora lunga e i conti sono complicati - è il solito "bilanciomercato", taglia corto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti - ma sembra abbastanza per coprire due misure cardine: la proroga del taglio contributivo e del sistema Irpef a tre scaglioni (con l'obiettivo di rivedere il secondo scaglione).