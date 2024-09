Manovra 2025, ancora presente il bonus mamme: cosa sappiamo

Introduzione

Nella Manovra che verrà, secondo il governo, ci sarà ampio spazio per quelle misure varate nel 2023 e dedicate al sostegno di chi assume e di chi crea lavoro, oltre che all’occupazione femminile. Proprio a questo proposito sembra essere confermato il bonus mamme, la decontribuzione per le lavoratrici dipendenti che nel caso di un terzo figlio può arrivare anche a 3mila euro all’anno. “Nei piani del governo c’è la volontà di incentivare le lavoratrici madri e supportare la natalità, quindi queste misure non saranno tagliate”, ha dichiarato il sottosegretario all’Economia Federico Freni, ai microfoni di Radio24.

Non sarà la sola misura confermata: l’input dato dalla politica ai tecnici al lavoro è quello di confermare tutte le misure presenti nell’ultima Legge di Bilancio, che nel solo 2024 - hanno sottolineato - hanno procurato benefici alle famiglie per un totale di 55 miliardi. Già previsti taglio del cuneo fiscale e le tre aliquote Irpef, così come l’assegno unico universale, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni. Novità invece per i fringe benefit, che potrebbero presto vedere l’unificazione delle due soglie, per gli straordinari, con la flat tax al 15%, e per le privatizzazioni, il cui piano potrebbe essere ancora una volta rivisto.