Contanti, più controlli in Dogana e tetto a 10mila euro

Introduzione

Scattano sanzioni più severe per chi non rispetterà l'obbligo di dichiarare - e di mettere a disposizione dell'Agenzia delle Dogane o della Guarda di Finanza - il contante che si intende trasportare in entrata e in uscita in Italia, come in altri Paesi Ue, quando raggiunge o supera i 10mila euro.

Parlare di contante in realtà è riduttivo: nella definizione rientrano gli importi caricato su carte prepagate, i beni solitamente utilizzati come riserve di valore e i cosiddetti strumenti negoziabili al portatore