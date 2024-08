Gli italiani amano il contante: 1 mld al giorno prelevato da bancomat

Italia fanalino di coda nell'area euro per i pagamenti digitali



Questo boom di prelievi, come sottolineato da Unimpresa, si verifica in un contesto in cui i pagamenti con carte di credito e prepagate sono in costante crescita. Tuttavia, lo studio sottolinea come la pandemia di Covid-19 non abbia spazzato via del tutto il contante in Italia.

Il rapporto evidenzia come l’Italia sia ancora fortemente legata all’uso del contante, posizionandosi all’ultimo posto nell’area euro per l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal cash. Con una media di sole 200 transazioni pro capite effettuate tramite carte, bonifici e assegni, l'Italia resta ben distante dalla media dell’area euro, che si attesta a 370 operazioni per cittadino.



I pagamenti digitali in Europa



In base a quanto emerso dallo studio, Paesi come la Francia, la Germania e la Spagna registrano un uso più diffuso dei pagamenti digitali, con rispettivamente 424, 329 e 290 operazioni per abitante. Nei Paesi del Nord Europa i numeri sono ancora più elevati. I Paesi Bassi, ad esempio, vantano una media di 670 transazioni digitali pro capite, seguiti da Finlandia (598) ed Estonia (488).



