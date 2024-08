Come spiega il portale di educazione finanziaria del governo (https://www.quellocheconta.gov.it/it), i costi legati a una carta prepagata sono: le spese per l’emissione, l’eventuale canone annuo, le commissioni di ricarica e le commissioni per i prelievi. Rispetto alle carte di debito e le carte di credito tendenzialmente sono più convenienti, anche nel caso di carte ibanizzate: non è previsto ad esempio il pagamento dell’imposta di bollo, obbligatorio nel caso di conti correnti. Spesso gli emittenti prevedono poi condizioni agevolate