Rc Auto 2024, prezzi assicurazione in aumento: ecco dove e perché

Introduzione

Come evidenzia un’indagine dell’Ivass - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, dopo il rallentamento tra aprile e maggio le tariffe hanno ripreso a correre da Nord a Sud. Il mese scorso il prezzo medio della responsabilità civile autoveicoli ha toccato i 416 euro, oltre 7 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo del 2023.

Gli incrementi interessano tutte le province ma a ritmi differenti, dal minimo di Pesaro e Urbino (3,1%) fino al massimo di Roma che registra aumenti a doppia cifra (11%). Insorgono le associazioni dei consumatori, a partire dal Codacons che bolla i rincari come "non giustificati dall’aumento dell’incidentalità in Italia". Sulla stessa linea l’Unione Nazionale Consumatori che chiede all’Antitrust di aprire un’indagine conoscitiva sulle differenze da città a città "per capire l'origine dei continui rialzi".