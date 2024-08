Ibm chiude reparto di ricerca e sviluppo in Cina: 1000 esuberi

L’azienda statunitense del settore informatico chiude l'intero reparto di ricerca e sviluppo (R&D) in Cina, la misura colpirà più di 1.000 dipendenti. Lo riporta Jiemian News, media digitale basato a Shanghai, citando quanto annunciato da Jack Hergenrother, vicepresidente di Ibm Global Enterprise Systems Development, alla riunione di tutto lo staff dell'Ibm China System Center. Inoltre l’azienda punterà al suo trasferimento su altre basi infrastrutturali all'estero. Assicurando che i cambiamenti non influenzeranno la capacità di Ibm di fornire supporto ai clienti nella Grande Cina, Jiemian News ha spiegato che “le imprese cinesi, in particolare quelle private, si stanno sempre più concentrando nel cogliere le opportunità offerte dal cloud ibrido e dalle tecnologie di intelligenza artificiale, e l'obiettivo strategico locale di Ibm in Cina è di sfruttare la nostra vasta esperienza nella tecnologia e nella consulenza per formare un team con le capacità corrispondenti per aiutare i clienti cinesi a creare soluzioni che soddisfino le loro esigenze”.