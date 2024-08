Introduzione

L’esecutivo di Giorgia Meloni punta a proporre una legge di bilancio da 23-25 miliardi di euro e circolano già diverse ipotesi su quali misure saranno confermate, inserite o cancellate. La nuova mossa che il governo potrebbe realizzare con la prossima Manovra economica è quella di alleggerire l'Irpef per i redditi fino a 50mila euro, cioè il ceto medio. Si tratterebbe di un passo in avanti rispetto all'ultimo intervento che ha ridotto - ma solo per quest'anno - le aliquote da quattro a tre, con un beneficio soprattutto per i redditi bassi. Il nodo, come sempre, restano le risorse. Ecco cosa sappiamo