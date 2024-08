Introduzione

Le pensioni, un nuovo alleggerimento del sistema a scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e gli sgravi per i datori di lavoro che stipulano contratti subordinati a tempo indeterminato. Sono solo alcuni dei punti caldi a cui si sta lavorando in vista della prossima Legge di Bilancio, intervento che secondo alcuni dovrebbe ammontare a 22-23 miliardi di euro, anche se Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera, a Sky TG24 ha detto: "Anche nell'ambito delle nuove norme Ue riusciremo a fare una Manovra che penso si attesti sui 25 miliardi, forse qualcosa di più". Come ogni anno, a fine estate inizia il momento più delicato per trovare tutti i fondi necessari a prorogare le misure in scadenza