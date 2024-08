Introduzione

Se per la maggior parte degli italiani la stagione del Superbonus al 110% si è conclusa da tempo, per alcune categorie è ancora possibile usufruirne. Ad esempio può essere sfruttato dagli abitanti delle zone terremotate o alluvionate, come Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Ischia, l'area dell'Etna e dell’Umbria. E ancora le Onlus, presenti come organizzazioni di volontariato (Odv) o associazioni di promozione sociale (Aps). Aiutate poi le famiglie indigenti, alle quali l’esecutivo ha destinato un contributo di 16 milioni di euro per concludere i lavori nonostante la riduzione dello sgravio.

Da segnalare come sia ancora oggetto di discussione la tassa sugli immobili ristrutturati, introdotta a gennaio e a carico di chi ha ristrutturato casa e vuole vendere l’immobile prima di 10 anni. In quel caso scatta un'imposta del 26%: vale per chi ha fatto i lavori nell’abitazione con il Superbonus al 110%, al 90% e al 70%. Ma l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i casi in cui la tassa non va pagata.