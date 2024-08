Introduzione

È pari a 16 milioni di euro l'importo per gli esodati a basso reddito del Superbonus. Lo ha deciso il governo Meloni. Per le famiglie fragili che hanno visto la riduzione della misura dal 110% al 70%, ci sarà quindi un incentivo richiedibile entro il 31 ottobre con alcuni requisiti, tra cui un tetto reddituale e uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.

Lo stanziamento vale solo per bonifici effettuati dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, e non si può inoltre chiedere più del 30% delle spese effettuate con i propri soldi. Sul tema interviene anche l'Ance, l'Associazione nazionale costruttori edili: per la coda residua del Superbonus si è "al minimo storico dell'utilizzo dello strumento". Poi arriva la previsione: "Dopo i primi cinque mesi con una produzione superiore a quella del 2023, dovrebbe esserci da giugno fino a dicembre un crollo vero e proprio" del settore.