Introduzione

La normativa europea prevede un meccanismo di risarcimento per i cittadini comunitari coinvolti in sinistri all’interno dell’Unione. Per gli automobilisti italiani che si trovano all'estero e sono la parte lesa, il punto di partenza dell’iter è rappresentato dalla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Consap), tramite la quale è possibile individuare l’assicuratore del veicolo che ha causato l’incidente.

Nel caso di sinistri verificatisi in Italia e provocati da veicoli immatricolati da un altro Paese Ue, la richiesta di indennizzo viene gestita dall’Ufficio Centrale Italiano (Uci). Nell'ipotesi non si giunga ad un accordo è possibile ricorrere alla citazione in giudizio.