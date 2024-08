Introduzione

Per chi vuole avere una casa fresca grazie all’aria condizionata ci sono diversi incentivi che includono anche il montaggio dei condizionatori, a condizione di rispettare determinati limiti di spesa e di vantare diritti reali sull’immobile oppure di essere familiari dei titolari. Le agevolazioni attualmente attive sono il bonus mobili, il bonus ristrutturazione, l’ecobonus e il superbonus, con sgravi che possono variare tra il 50 e il 65%, a seconda della scelta.

Da ricordare, però, come in tutti i casi sia necessario presentare dichiarazione all’Enea. A seconda del bonus scelto, potrebbe essere chiesto l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), con il conseguente miglioramento di classi energetiche, quando previsto dallo stesso bonus; in caso di bonus di riqualificazione energetica, si dovrà anche allegare l’asseverazione tecnica del professionista abilitato e la scheda tecnica dei lavori effettuati. La comunicazione all’Enea deve pervenire entro 90 giorni dal collaudo dell’impianto di climatizzazione