Introduzione

Dalla corretta manutenzione dell’impianto alla scelta della tecnologia inverter, Enea propone alcuni consigli per utilizzare i condizionatori al meglio in vista dell’innalzarsi delle temperature. I sistemi di climatizzazione sono molto diffusi, soprattutto al Sud: l’Istat segnala una percentuale del 51,2% in questa parte d’Italia.

Sono anche molto utilizzati: nei mesi caldi sono accesi in media 6 ore e 17 minuti al giorno e, nello specifico, per circa tre ore nel pomeriggio, poco più di due ore di notte e circa un’ora al mattino