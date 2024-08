Introduzione

È arrivata la quattordicesima edizione del “Report Calcio”, il documento annuale realizzato dal Centro Studi Figc in collaborazione con Agenzia di ricerche e legislazione (Arel) e PwC Italia: in base a quanto riportato, emerge come il calcio italiano abbia un impatto sul Pil di 11,3 miliardi di euro. Il mondo del pallone ha attivato quasi 130mila unità lavorative annue, generando 3,3 miliardi complessivi di gettito fiscale.

L’impatto maggiore arriva dal calcio professionistico maschile, con un contributo sul Pil stimabile in oltre cinque miliardi. La perdita aggregata del settore, registrata nei 16 anni analizzati nel ReportCalcio, ha raggiunto gli 8,5 miliardi, con un significativo impatto delle tre stagioni segnate dal Covid, in cui il 'rosso' totale ammontava a 3,6 miliardi.