Daria Perrotta, la prima donna designata alla Ragioniera dello Stato

Il Consiglio dei Ministri, su indicazione di Giancarlo Giorgetti, ha designato Daria Perrotta come nuova capo della Ragioneria generale dello Stato. La nomina di Perrotta, attualmente capo dell’ufficio legislativo dello stesso Giorgetti, è soggetta all’approvazione della Corte dei Conti. Se confermata, sostituirà Biagio Mazzotta. La scelta di Perrotta ha suscitato critiche, con il Partito Democratico che ha lamentato un possibile "spoil system" e richiesto una revisione dell’iter di nomina. In risposta alle critiche, Giorgetti ha dichiarato: "Se la Ragioniera non arriva dalla Corte dei Conti o dalla Banca d’Italia ho compiuto un peccato mortale? Ok, ho compiuto un peccato mortale. Siccome è brava, lo dicono tutti, ho pensato di indicarla."

La carriera

Nata nel 1977, Daria Perrotta vanta due lauree, una in Scienze Politiche e una in Giurisprudenza, oltre a un master in Econometria applicata. La sua carriera inizia come documentarista presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, ruolo che ha ricoperto dal 2000 al 2020. Durante questo periodo ha collaborato con Giancarlo Giorgetti, che ha presieduto la commissione in diverse occasioni. Perrotta ha inoltre lavorato come consigliere giuridico di Maria Elena Boschi nel governo Renzi, coordinatore delle attività dell’Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri nel primo governo Conte, e consigliere per gli Affari Economici di Dario Franceschini, ministro della Cultura. Successivamente, è stata capo di Gabinetto di Roberto Garofoli e ha ricoperto il ruolo di sostituto procuratore generale presso la Procura lombarda della Corte dei Conti. Attualmente ricopre incarichi come presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Coni e presidente del Comitato di Indirizzo Strategico del Fondo Repubblica Digitale.