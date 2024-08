Introduzione

Tra le grandi città italiane, Milano è quella dove gli immobili si vendono, di media, più velocemente, in meno di 3 mesi, mentre Bari è all’ultimo posto, con oltre 5 mesi. È quanto emerge da un’analisi svolta da Immobiliare.it Insights, che ha esaminato, per il primo semestre dell’anno, i tempi medi di vendita (time to sell) degli immobili nei grandi centri italiani.

Inoltre, dai dati emerge che in tutte le città analizzate si vende più rapidamente oggi rispetto al periodo pre-Covid. Tra l’altro, in tutti i casi si parla di diminuzioni delle tempistiche di vendita superiori al 20%, con Verona a trainare questa tendenza (-43,9%), seguita a poca distanza da Milano (-43,3%). I cali meno consistenti si sono registrati invece a Bari (-25,1%) e, soprattutto, a Venezia, che fa segnare “solo” un -22,3%