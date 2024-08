Introduzione

Dopo la fase sperimentale nelle Regioni, dal prossimo mese debutta il Codice identificativo unico obbligatorio per gli chi gestisce locazioni inferiori ai 30 giorni.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, le piattaforme di turismo online si impegnano a non rendere visibili gli annunci di immobili non in regola. Ecco tutte le novità in arrivo