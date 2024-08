Crollo Borse, che cosa succede e come proteggere i propri risparmi

Un altro consiglio - utile non solo in questo particolare periodo ma in generale - è quello di diversificare i propri investimenti. Alcuni prodotti finanziari, come ad esempio i fondi comuni, offrono un portafoglio azionario già pronto e diversificato. Secondo Forbes questo tipo di prodotti rappresenta una scelta meno rischiosa rispetto all’investimento diretto in singole società. Inoltre scegliere attività non azionarie, come obbligazioni, immobili e materie prime, può aiutare a proteggere il tuo portafoglio in caso di crollo del mercato azionario.