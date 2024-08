Borsa Tokyo, Nikkei rimbalza e chiude in rialzo del 10,2%

Dopo il crollo del 12,4% di lunedì, il principale indice Nikkei è rimbalzato del 10,23% a 36.675,46 punti, registrando la più grande impennata in una singola seduta della sua storia

La Borsa di Tokyo ha chiuso in forte rialzo, dopo il calo storico di ieri dovuto ai timori di una recessione negli Stati Uniti e al forte aumento dello yen sulla scia della stretta monetaria in Giappone. Dopo il crollo del 12,4% di lunedì, il principale indice Nikkei è rimbalzato del 10,23% a 36.675,46 punti, registrando la più grande impennata in una singola seduta della sua storia. Il Topix ha guadagnato il 9,3% a 2.434,21 punti.