Introduzione

Il Fisco ha fornito un parere dettagliato riguardo alla conversione dei premi di produzione in contributi pensionistici: la risposta è che non concorrono alla formazione della base imponibile sulla quale si calcola l’Irpef. Come sottolinea l’Agenzia, è importante comunicare alla forma di previdenza complementare sia l’ammontare dei contributi non dedotti, sia l’ammontare dei contributi sostitutivi del premio di risultato.

Va ricordato come il premio di risultato, noto anche come premio di produzione, risponda alla necessità di un’azienda di motivare i suoi dipendenti attraverso una quota di retribuzione aggiuntiva che viene riconosciuta nel caso si raggiungano incrementi (che per legge devono essere verificabili e misurabili) di produttività, redditività o di qualità. L’erogazione può essere effettuata da tutti i datori di lavoro, a eccezione della Pubblica Amministrazione, e ne possono godere tutti i lavoratori dipendenti. Il premio di risultato gode di un regime fiscale agevolato, introdotto dalla Legge di Stabilità del 2016, riservato a coloro che nell’anno precedente all’erogazione dello stesso non abbiano superato gli 80 mila euro di reddito da lavoro dipendente.