Introduzione

Nel caso in cui si riscontrino disagi in vacanza è possibile chiedere i danni sia economici che morali, specie se gli inconvenienti sono attribuibili alla colpa di un terzo. I precedenti giudiziari dimostrano che ci si può rivalere sia nei confronti dell’agenzia viaggi che ha organizzato il soggiorno che anche nei confronti della struttura ricettiva, specie se la pubblicità mostra una realtà completamente diversa.

Il danno da vacanza rovinata viene calcolato in base al tipo di disservizio e alla sua entità, nonché al prezzo pagato e agli effettivi disagi patiti dal cliente. Per chiedere il risarcimento è essenziale presentare un reclamo scritto con raccomandata a/r o pec alla struttura o all’agenzia entro 10 giorni dal rientro. Il reclamo deve contenere dettagliatamente i motivi di contestazione, cioè i vari disservizi sopportati e le loro conseguenze (anche in termini di spese), concludendosi con una congrua richiesta di risarcimento. In caso di mancata risposta ci si potrà rivolgere al tribunale ordinario o al giudice di pace.