Introduzione

Tra pochi giorni le partite Iva attive da almeno tre anni, iscritte alla Gestione separata Inps e che esercitano attività di lavoro autonomo potranno presentare domanda per avere l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, che può ammontare fino a 800 euro al mese.

Attenzione, però, ai requisiti: è necessario dimostrare di aver ottenuto nel 2023 un reddito totale inferiore ai 12 mila euro e comunque sotto il 70% della media dei due anni precedenti. Inoltre, è necessario essere in regola con i contributi, partecipare a corsi di aggiornamento professionale e non essere titolari di trattamenti pensionistici oppure di assegno di inclusione, Naspi o Dis-coll. L'assegno viene erogato per sei mesi, e bisogna mantenere i requisiti per tutto il tempo. In caso contrario, decade il diritto ad avere il beneficio.