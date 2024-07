Introduzione

Secondo un'analisi della piattaforma Casavo, nei quartieri di Porta Romana e Santa Giulia i costi al metro quadro per l'acquisto di un immobile sono cresciuti in media rispettivamente del 48 e del 27%. Le riqualificazioni delle aree dove sorgeranno i nuovi impianti olimpici sostengono la domanda: negli ultimi cinque anni, le compravendite sono salite di un terzo mentre a ridursi sono i tempi di vendita. Situazione diversa a Parigi, dove sono iniziati i Giochi olimpici 2024: nella capitale francese l'incremento dei prezzi si concentra in prevalenza nei comuni limitrofi come Saint-Denis, dove ha sede il Villaggio Olimpico.