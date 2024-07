Case all’asta, in Italia calo del 21% nel primo semestre del 2024

Introduzione

Le aste pubblicate nel primo semestre dell’anno sono state 69.733, circa 18mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. La base dell’asta media si attesta sui 127mila euro, con picchi che superano i 270mila euro in Trentino - Alto Adige. A livello macro-territoriale, la maggior parte degli avvisi si concentra nel Centro Italia (29%), mentre la regione con la più alta percentuale di pubblicazione è la Lombardia (12%).

Sono i dati riportati dall’Osservatorio Brick di Berry Srl (ex Cherry Srl). La maggior parte delle aste – 38%, cinque punti in più rispetto all’anno scorso – avviene in via asincrona telematica, una procedura che dura più giorni.