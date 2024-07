Introduzione

Dopo il via libera della Camera, in settimana il testo attende l’ok definitivo del Senato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’esame parlamentare ha esteso la portata del provvedimento voluto dal vicepremier Matteo Salvini e pensato inizialmente come un intervento "chirurgico" per risolvere piccole difformità edilizie.

Tra le novità più significative ci sono la regolarizzazione delle opere in variante realizzate prima del 1977, nuovi criteri per le mini-abitazioni e l’introduzione della tolleranza costruttiva al 6% per le unità inferiori ai 60 metri quadrati.