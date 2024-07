Introduzione

La commissione Ambiente della Camera ha approvato un emendamento al decreto salva-casa, licenziato dal governo a maggio e ancora in attesa di essere convertito in legge. La novità prevede che qualora ci siano abusi nel condominio si potrà comunque procedere con lavori di riqualificazione in un singolo appartamento, e anche nel caso l’abuso edilizio sia all’interno di un singolo appartamento, si potrà comunque procedere ad effettuare i lavori nelle parti comuni. Ecco in cosa consistono le novità approvate dalla Commissione, e come cambia il testo del decreto.