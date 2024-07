Introduzione

Dall'inizio del prossimo mese l'Inps, in qualità di sostituto di imposta, effettuerà i primi conguagli relativi alla dichiarazione dei redditi che per i pensionati entreranno in automatico nel cedolino. La rateizzazione massima applicabile è di 4 mesi.

L'accredito a titolo di rimborso fiscale Irpef su alcune spese sostenute nel 2023, da quelle mediche a quelle di invalidità, non arriverà per tutti ad agosto ma seguirà la data di invio del 730 all'Agenzia delle Entrate. Ecco tutto quello che c'è da sapere