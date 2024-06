Introduzione

Bankitalia ha valutato il peso effettivo delle misure messe in campo dal governo Meloni a sostegno dei nuclei familiari, come il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori, il bonus mamme e la riduzione da quattro a tre scaglioni Irpef: il risultato è che il reddito è cresciuto soltanto dell’1,5%, una media tra l’1% ottenuto dai tre quarti delle famiglie e risultati maggiori, anche fino al 2,4%, di nuclei con uno o due lavoratori a reddito medio-basso.

Secondo Palazzo Koch, il meccanismo è disincentivante rispetto all’eventuale possibilità di aumentare le entrate per chi è vicino alle soglie massime di reddito: per questo viene suggerita una riduzione graduale dello sgravio contributivo per i redditi tra i 30 e i 35 mila euro e una sua contestuale estensione fino a 39 mila euro, a oneri zero per lo Stato