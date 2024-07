Tav, in arrivo dall'Ue 765 milioni per completare la Torino Lione

L'Unione europea ha stanziato ulteriori 765 milioni di euro per il progetto di collegamento ferroviario ad alta velocità Torino-Lione. La cifra è ricavata dal budget di 7 miliardi messo a disposizione per le infrastrutture di trasporto sostenibili. Il completamento del collegamento ferroviario tra Francia e Italia attraverso la linea Torino-Lione è parte dei 134 progetti selezionati dalla Commissione europea per ricevere i finanziamenti del Meccanismo per collegare l'Europa.

Il budget nel dettaglio

Nel dettaglio i 700 milioni di euro sono stati stanziati per il tunnel attualmente in costruzione nelle Alpi, sotto il Moncenisio e per il suo collegamento ai binari di Saint-Jean-de Maurienne (Francia) e Susa (Italia). Questo tunnel rappresenta un totale di 164 km di gallerie. Ad oggi sono già stati scavati 37 km, di cui 13,5 km per il tunnel di base, secondo la società pubblica franco-italiana Telt, che prevede la sua entrata in servizio nel 2032.