Introduzione

La misura prevede un contributo tra i 500 e i 1.500 euro - in base all’Isee - per sedute di psicoterapia ed è pensata per fornire un supporto economico alle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità. L'Inps ha anche riaperto i termini per la registrazione dei dati di fatturazione per quegli psicologi che, pur avendo confermato le sedute di psicoterapia entro il 26 marzo (per la Basilicata entro il 6 maggio), non avevano corredato le stesse con i dettagli necessari entro la scadenza del 21 maggio: la nuova finestra si chiuderà alle 18.00 del 31 luglio.