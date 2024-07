Introduzione

Il riciclaggio nel mondo delle criptovalute ha raggiunto un valore di circa 7 miliardi di dollari: a dirlo è un report pubblicato dalla società di analisi Chainalysis. Si tratta dello 0,34% del valore totale delle transazioni on chain del 2023, mentre nel 2022 era lo 0,24% del totale.

Dal 2019 quasi 100 miliardi di dollari in fondi sono stati inviati da portafogli illeciti a servizi di conversione, con il record registrato nel 2022 di 30 miliardi di dollari. Ecco come funziona il riciclaggio in questo settore e cosa serve per contrastarlo