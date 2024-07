Ocse, Italia maglia nera sui salari reali: -6.9% rispetto al 2019

Italia maglia nera per i salari reali. Nonostante l’occupazione nei Paesi dell'area Ocse sia ai massimi storici, la crescita degli occupati inizia a rallentare. Inoltre, anche se gli ultimi trimestri hanno segnato un leggero miglioramento, solo in 19 Paesi Ocse su 35 i livelli dei salari reali hanno recuperato quelli precedenti al 2020, anno della pandemia da Covid-19. Tra i peggiori c’è l’Italia che, come si legge nel Oecd Employment Outlook 2024, si ferma al terzultimo posto per i salari reali anche per il primo trimestre del 2024: registrato un calo del 6,9% rispetto al quarto trimestre del 2019. Peggio di noi solo Repubblica Ceca e Svezia. Più virtuose invece la Germania (che ha registrato un calo del -2%) e la Francia con una leggera crescita del +0,1%