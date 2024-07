Introduzione

Gli sconti sono iniziati nella giornata di sabato 6 luglio, invece che di giovedì come nel 2023, per favorire lo shopping dei turisti nelle mete più gettonate. Confesercenti stima un giro d'affari complessivo di 3,5 miliardi di euro. Il retail fisico dovrebbe essere il più gettonato: il 69% degli intervistati dall’associazione dichiara che acquisterà in un classico negozio multimarca.

Confesercenti segnala però che la rete dei negozi si sta riducendo: rispetto al 2019, le imprese che vendono abbigliamento, calzature e accessori sono diminuite di 4.591 unità, al ritmo di due negozi spariti al giorno.