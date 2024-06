Tax free shopping soglia 70 euro: +42% di transazioni turisti extra Ue

I primi dati di Global Blue, principale operatore di tax free in Europa mostrano che si è ampliato il target di riferimento di consumatori per questo tipo di acquisti che ora comprende anche quei turisti con una ridotta capacità di spesa

Nei primi quattro mesi dall’entrata in vigore della misura con la quale è stato apportato l’abbassamento del valore minimo di spesa che consente ai turisti extra Ue di richiedere il rimborso dell’Iva, le transazioni tra i 70 e i 155 euro sono aumentate del 42%. La misura è stata introdotta a febbraio scorso con la legge di Bilancio 2024 che ha ridotto da 154 a 70 euro la soglia minima per richiedere il rimborso. I primi dati di Global Blue, principale operatore di tax free in Europa mostrano che si è ampliato il target di riferimento di consumatori per questo tipo di acquisti che ora comprende anche quei turisti con una ridotta capacità di spesa, ma comunque propensi all’acquisto in presenza di questo incentivo. La misura equipara il mercato italiano a quello di altri Paesi che l’avevano già adottata, come la Spagna dove questo bacino di utenza con portafoglio più dimensionato, ma con forte vocazione allo shopping, rappresenta un buon 25% di tutto l’universo di consumer.