Inizio Saldi estivi 2024, le date e le modalità regione per regione

Introduzione

L'attesa, per tutti gli appassionati dello shopping, è finita. Oggi, sabato 6 luglio, iniziano ufficialmente i saldi estivi, un'occasione per acquistare capi d'abbigliamento, calzature e accessori di ogni genere a prezzi ridotti. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno ogni famiglia italiana spenderà in media 202 euro per l'acquisto di articoli in sconto. Le modalità dei saldi estivi 2024 però variano da regione a regione, con variazioni in alcune zone, come le province autonome di Trento e di Bolzano. Ecco il calendario e tutte le date da segnare.