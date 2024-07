Introduzione

Secondo Alberto Brambilla e Antonietta Mundo del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, per rendere più sostenibile il sistema previdenziale italiano minacciato dal progressivo invecchiamento della popolazione occorre innalzare da 20 a 25 anni l'età minima dei contributi. In secondo luogo, è necessario prevedere premi per chi resta in attività più a lungo e penalizzazioni per chi decide di uscire in anticipo. In ogni caso l'importo dell'assegno non dovrebbe mai essere inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale