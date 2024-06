Introduzione

Nella prossima Legge di Bilancio il governo Meloni potrebbe mettere sul tavolo l'opzione di uscita con 41 anni di contributi a prescindere dall'età. Una versione "pura", tuttavia, costerebbe 4 miliardi solo per il 2025 e spunta l'idea di un impianto contributivo. Chi accettasse in deroga alle regole vigenti - ovvero alla legge Fornero che ha fissato per la pensione di vecchiaia una soglia di 67 anni più 20 di contributi e per quella di anzianità i 42 anni di contributi - vedrebbe un taglio medio del 20% dell'assegno