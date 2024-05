Istat: l'economia italiana cresce ma aumenta la povertà

Non siamo più il malato d’Europa: la nostra economia negli ultimi anni ha viaggiato sopra la media continentale e meglio di Spagna, Francia e Germania. E anche quest’anno, in un contesto internazionale complesso, dovremmo tenere il passo.

Per contro, ci dice il Rapporto Annuale dell’Istat , gli italiani si sono impoveriti: i salari non hanno tenuto il ritmo della forte inflazione e, sempre tenuto conto dell’aumento dei prezzi, il potere d’acquisto è diminuito di un punto e mezzo percentuale fra il 2019 e il 2023, con un conseguente calo dei risparmi e maggiori difficoltà ad arrivare a fine mese.

Sono aumentate le disuguaglianze

Il carovita ha pesato di più su chi era già svantaggiato, col risultato che è aumentata la povertà assoluta. L’anno scorso non ha avuto uno standard di vita dignitoso il 9,8 per cento della popolazione: tre punti in più rispetto al 2014; e la situazione sarebbe state peggiore se non ci fossero stati i sussidi, come il Reddito di Cittadinanza e gli aiuti durante l'emergenza sanitaria.