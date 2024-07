Pagamenti Inps luglio 2024, le date da segnare sul calendario

Introduzione

Sono già note le date di pagamento di luglio delle prestazioni dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, come pensioni, Naspi, Assegno Unico, Assegno di Inclusione ed ex bonus Renzi.

Per coloro che percepiscono le pensioni e rientrano nei limiti reddituali è previsto l’arrivo nel corso di questo mese anche della quattordicesima, che verrà erogata in via provvisoria visto che l’effettivo diritto sarà poi verificato sulla base dei dati reddituali consolidati. Se i beneficiari hanno ancora in corso il recupero su pensione della quattordicesima erogata negli anni precedenti e risultata non dovuta, il debito residuo verrà recuperato, in tutto o in parte, con quella di quest’anno. Chi perfezionerà il requisito anagrafico entro fine 2024 o diverrà titolare di pensione nei prossimi mesi potrà ottenere il pagamento della quattordicesima d’ufficio entro il mese di dicembre.