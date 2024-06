Introduzione

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha rilasciato nuove funzioni per la gestione degli importi maggiorati destinati ai nuclei con genitori vedovi. Previste verifiche in caso di presentazione di una nuova domanda di assegno unico da parte di un nucleo familiare monogenitoriale, con motivazione "altro genitore deceduto”, e in caso di domanda già presentata: l’Istituto procede a controllare la presenza di tutti i requisiti grazie al codice fiscale del genitore venuto a mancare.

Previsto il subentro sia nel caso in cui il decesso di uno dei due genitori avvenga in corso di fruizione della prestazione di assegno unico sia nel caso in cui venga a mancare il genitore che lo aveva al 100% in quanto titolare esclusivo della responsabilità genitoriale. La procedura risulta essere semplificata e prevede l’inserimento di un’autodichiarazione